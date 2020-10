Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija pobijedila je San Marino sa čak 10-0 u susretu skupine 4 kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2021. godine probivši se na drugo mjesto na ljestvici.

Mladi “Vatreni” očekivano su stigli do pobjede protiv San Marina koji je izgubio svih osam utakmica uz razliku pogodaka 0-40. Bilo je samo pitanje s koliko će razlike slaviti odabranici izbornika Igora Bišćana.

Hrvatska je na poluvremenu vodila sa 5-0, a potom u nastavku zabila još pet golova. Najbolji igrač utakmice bio je Ivanušec koji je zabio tri gola (40, 44, 73), te upisao i dvije asistencije. Dva gola je zabio Nejašmić (52, 56), a među strijelce su se upisali i Kulenović (2), Majer (23), Špikić (34), Vizinger (78) i Gvardiol (81).

U drugom susretu iz skupine Litva je iznenađujuće pobijedila Grčku sa 2-0 i tako pomogla našoj reprezentaciji. Pobjedu domaćinu donijeli su Čyžas (17) i Megelaitis (66).

Hrvatsku u utorak očekuje gostovanje upravo protiv Grčke koja je početkom rujna u Važadinu izgubila sa 0-5. Novom pobjedom hrvatska vrsta bi možda i osigurala drugo mjesto u skupini, te nastavila lov za liderom Češkom.

Hrvatska reprezentacija se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine sa 13 bodova, dva manje od Češke. Grčka na trećem mjestu također, ima 13 bodova, dok Škotska ima 11 bodova i susret manje. Litva je peta sa sedam bodova, a San Marino je na začelju bez bodova.

Plasman na EP izborit će pobjednik skupine, te pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija iz devet skupina.

Stadion u Kranjčevićevoj, subota, 18.00 sati

Hrvatska: Kotarski, Čolina, Gvardiol, Erlić, Šverko, Bistrović, Nejašmić, Majer, Ivanušec, Kulenović, Špikić

San Marino: De Angelis, Franciosi, Quaranta, Fabbri, Ceccaroli, Moretti, Raschi, Mulroni, Dolcini, Piscaglia, Pancotti

90′ + 3′ Gotova je utakmica, Hrvatska je pobijedila San Marino s velikih 10:0.

89′ Vatreni i dalje pritišću, očito žele postići i 11. gol, ali pitanje je hoće li to stići napraviti.

85′ Litva je pobijedila Grčku 2:0 i mladi Vatreni će napredovati na drugo mjesto u skupini 4.

81′ GOL I to se upravo dogodilo, Gvardiol nakon kornera zabija za 10:0.

80′ Mladi Vatreni izgledaju kao da ne namjeravaju stati i mogli bismo do kraja susreta vidjeti još golova.

79′ GOL Pogoci padaju kao na traci. Sada je prvo vratar San Marina obranio jedan udarac, a lopta je stigla do Vizigera koji zabija za 9:0.

73′ GOL Ivanušec je nakon dobrog proigravanja Čoline zabio svoj treći pogodak na utakmici.

57′ Hrvatska je u prvoj utakmici protiv San Marina slavila sa 7:0, a sada će gotovo sigurno rezultat biti još uvjerljiviji jer teško je vjerovati da Bišćanovi momci neće postići još koji gol.

56′ GOL Novi pogodak i ponovno je strijelac Nejašmić. Nogometaš Hajduka rutinski je pogodio nakon dugačkog proigravanja.

51′ GOL Vatreni nastavljaju gdje su stali. Nejašmić je zabio gol za velikih 6:0.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme.

45′ Nove izvrsne vijesti iz Litve – Grčka je primila novi gol i sada gubi 2:0, mladim Vatrenima se smiješi drugo mjesto.

⏸️ At the break, #Croatia U-21s have a convincing five-goal advantage (5:0)!

45′ Gotovo je prvo poluvrijeme u kojemu je, potpuno očekivano, Hrvatska pokazala punu dominaciju protiv San Marina.

44′ GOL Kakva utakmice Luke Ivanušeca, sada je nakon lijepe akcije zabio još jedan pogodak i rezultat je 5:0.

40′ GOL Hrvatska je zabila i četvrti gol. Strijelac je Ivanušec.

34′ GOL Mladi Vatreni stigli su do trećeg gola. Sigurno je poentirao Špikić nakon lijepog prodora Luke Ivanušeca.

27′ Hrvatska ne staje, sada su Kulenović i Erlić pokušali zaprijetiti, ali rezultat ostaje 2:0.

23′ GOL Hrvatska je nakon velike ofenzive zabila i drugi gol. Strijelac je Majer koji je poentirao snažnim udarcem s više od 20 metara.

16′ Nejašmić je sada bio u dvije velke prilike, ali rezultat se ne mijenja. Prvo je pucao s petnaestak metara pored gola, a malo kasnije je gostujući golman obranio njegov udarac glavom.

15′ U drugoj utakmici naše kvalifikacijske skupine Litva vodi protiv Grčke i ostane li tako do kraja Vatreni bi već danas izbili na drugo mjesto.

11′ Može se pretpostaviti kako će cijela ova utakmica izgledati do samog kraja. Vatreni su i dalje pred protivničkim golom, a nogometaši San Marina potpuno su se povukli.

9′ Umalo 2:0, dobro je pucao Ivanušec s ruba šesnaesterca, a De Angelis izbacuje u korner.

5′ Mladi vatreni u velikoj ofenzivi i igra se samo pred golom gostiju.

2′ GOL Hrvatska vodi 1:0, zabio je Kulenović. Nakon Lošeg ispucavanja vratara gostiju lopta stiže do Ivanušecu, a on asistira Kulenoviću koji rutinski zabija.

🇭🇷🇸🇲

▶️ Kick-off in Zagreb! #Croatia U-21s seek a victory to stay in contention for a #U21EURO berth.

🔥 Starting lineup: Kotarski, Čolina, Gvardiol, Erlić, Šverko, Bistrović, Nejašmić, Majer, Ivanušec, Špikić, Kulenović.#BeProud

— HNS (@HNS_CFF) October 8, 2020