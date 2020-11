MLADI VATRENI ČUDESNO IZBORILI EURO: Razmontirali Litvu, Bosna i Hercegovina pobijedila Belgiju i osigurala nam plasman

Hrvatska U21 reprezentacija sjajnom je predstavom u Puli protiv Litve otvorila sebi mogućnost kvalifikacije na Europsko prvenstvo, a BiH nam je pobjedom taj plasman i omogućila

Hrvatska mlada U21 reprezentacija sa 7:0 doslovno je razmontirala vršnjake iz Litve u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Mladi Vatreni ostali su tako još uvijek u kombinacijama za plasman na veliko natjecanje, a kasnije su stigle i sjajne vijesti iz Bosne i Hercegovine.

Pomogli su nam i Grci koji su pobijedili Škotsku 1:0, iako im ta utakmica nije bila uopće bitna. Hrvatska je tako zasjela na drugo mjesto u skupini, a plasirali smo se na Europsko prvenstvo jer je Bosna i Hercegovina pobijedila Belgiju 3:2.

Vrhunska predstava bez pola momčadi

U odnosu na utakmicu protiv Škotske, u početnom sastavu nije bilo Adriana Šempera, Joška Gvardiola, Borne Sose, Darka Nejašmića, Sandra Kulenovića, Lovre Majera, Davida Čoline i Bartola Franjića.

Međutim, i bez njih mladi Vatreni su odigrali sjajno i već nakon prvog poluvremena su osigurali pobjedu. U 13. minuti zabio je Špikić, u 29. minuti Musa je povećao na 2-0, dok je Šverko u 36. pogodio za 3:0.

U nastavku susreta odabranici Igora Bišćana zabili su još četiri gola za uvjerljivih 7:0. U nastavku su zabili Šutalo (57′), Musa (67′), Moro (70′, 77′). Gosti su od 73. minuti igrali bez isključenog Paulauskasa.

U drugom susretu Grčka je u Ateni pobijedila Škotsku sa 1:0 izbacivši Škote sa EP-a. Gostima je trebala pobjeda za osvajanje prvog mjesta u skupini, a nakon poraza pali su na treću poziciju. Pogodak odluke zabio je Christopoulos u 27. minuti.

Na koncu je Češka osvojila prvo mjesto s 21 bodom, Hrvatska je druga s 20, Škotska na trećem mjestu ima 18, a Grčka je četvrta sa 16 bodova. Litva ima 10, a na začelju je San Marino sa 10 poraza.

🇭🇷🇱🇹 Čestitamo mladim Vatrenima na uvjerljivoj pobjedi protiv Litve u Puli (7:0) i osvojenom drugom mjestu u kvalifikacijskoj skupini za odlazak na #U21EURO! 👏#BudiPonosan #Hrvatska #Obitelj pic.twitter.com/f5e2lCm1Bc — HNS (@HNS_CFF) November 17, 2020

Borba za plasman

Podsjetimo, plasman na EP koje će se iduće godine održati u Mađarskoj i Sloveniji izborit će devet pobjednika skupina, te pet najboljih drugoplasiranih reprezentacija.

Među pet su svoja mjesta još prije osigurali Portugal i Švicarska, a gotovo sigurno i Island kojem je otkazana utakmica s Armenijom. Taj bi dvoboj trebao biti registriran pobjedom Islanda koji će onda imati 15 bodova.

Za preostala dva mjesta borile su se Hrvatska, Belgija, Rumunjska i Poljska, a Hrvatska se plasirala zbog sjajnog preokreta Bosne i Hercegovine protiv Belgije.

Kvalifikacije za U21 Europsko prvenstvo, 6. kolo

Stadion Aldo Drosina, Pula, 17.00 sati

Hrvatska – Litva 7:0

Hrvatska: Kotarski, Šverko, Vušković, Štefulj, Šutalo, Moro, Bistrović, Vuk, Divković, Špikić, Musa

Litva: Krapikas, Kloniunas, Uzela, Milašius, Stockunas, Magelaitis, Jankauskas, Antanavičius, Petkevičius, Cyzas, Kruzikas

Grčka – Škotska 1:0

FT Gotova je utakmica, a Hrvatska je zasjela na drugo mjesto u skupini. Imamo još uvijek šanse za plasman, samo moramo pričekati rezultate ostalih utakmica. Podsjećamo, plasirati se možemo kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane momčadi.

76′ Opet Moro zabija i to je 7:0 za Hrvatsku. Ako se i ne plasiramo na taj Euro, bar ćemo ovu posljednju utakmicu pamtiti po dobrom.

73‘ Ostali su Litvanci i bez igrača. Crveni karton je dobio Paulauskas koji je ušao na početku drugog dijela.

71′ Moro puca i to je 6:0 za Hrvatsku! ne prestaje ovo trpanje na Drosini. Moro je presjekao krivo ispucavanje na centru, poveo loptu do ruba kaznenog prostora, potegnuo i pogodio za novi pogodak Hrvatske. E, pa to je 1-0 u setovima sad za Hrvatsku.

66′ Musa zabija za 5:0 i to je sad već masakr na Drosini! Špikić je izvrtio cijelu obranu Litve, ubacio za Musu koji iz blizine gura loptu u gol za velikih 5:0.

57′ Novi pogodak Hrvatske, zabio je Šutalo! Divković je ubacio s lijeve strane, a Šutalo nekako pored svog čuvara uspio zabiti za veliko vodstvo Hrvatske 4:0.

54‘ Ivanušec je ciljao, sjajno pucao iz daljine, ali opet se Krapikas pružio i odbio taj udarac. Litvanci su zreli za još nekoliko pogodaka.

49‘ Nova kombinacija Divković-Musa, pucao je centarfor Hrvatske, a obranio opet Krapikas i izbacio u korner.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme, kod Hrvatske ulazi Ivanušec, a izašao je Matej Vuk.

HT Gotovo je prvo poluvrijeme u kojem je Hrvatska dominirala. Usto i Škoti su u velikim problemima u Grčkoj i otvara se mladim Vatrenima sad situacija za osvajanje drugog mjesta u skupini.

41‘ Napada još Hrvatska, Matej Vuk je potegnuo s 20-ak metara, no preko gola je otišla ta lopta.

37′ I još jedan gol za Hrvatsku! Nakon kornera Šverko se najbolje snašao u kaznenom prostoru Litve i zabio za velikih 3:0 u Puli.

36‘ Opet je opasno pred vratima Litve. Štefulj ubacuje s lijeve strane za Musu koji puca iz blizine, ali brani Kloniunas.

29′ Evo još jednog gola. Petar Musa je zabio za vodstvo od 2:0 i sad nam se sve otvara. Divković mu je asistirao, a Musa je bio hladnokravan u završnici. Možemo li do čuda?

27‘ Čudo se događa u Grčkoj. Apsolutno neopterećeni rezultatom, Grci vode protiv Škotske 1:0 kod kuće. Poraz Škotske itekako nam odgovara jer onda sjedamo na drugo mjesto skupine. No još se rezultata mora poklopiti.

25‘ Pritišće Hrvatska, moramo nabiti gol-razliku, Evo još jednog ubačaja Štefulja, Šutalo je bio na desnoj strani, ali njegov je pokušaj izbačen u aut.

21‘ Litva pokušava nešto, ali dobro je posložena naša obrana. Dobro je Bišćan posložio momčad, s obzirom da mu toliko igrača nedostaje. Podsjetimo, jučer je stigla vijest da je sedam mladih reprezentativaca pozitivno na koronavirus.

13′ Sjajan pogodak Špikića, dobio je loptu na 20-ak metara od gola Litve, imao je taman vremena da pogleda gdje je vratar, a onda vrlo precizno pogodio suprotni kut. Sjajan, majstorski potez napadača Hrvatske za vodstvo mladih Vatrenih u Puli.

7‘ Nakon desetak minuta ispitivanja snaga vidjeli smo prvu ozbiljniju akciju Hrvatske. Divković je projurio po desnoj strani, dobio loptu u prostor i centrirao za Špikića koji nije uspio uputiti udarac i očistila je to obrana Litve.

1′ Počela je utakmica. Sretno, mladi Vatreni!

16:10 – Stigli su i početni sastavi. Za Hrvatsku od prve minute kreću: Kotarski, Šverko, Vušković, Štefulj, Šutalo, Moro, Bistrović, Vuk, Divković, Špikić i Musa.

15:00 – Hrvatska U21 nogometna reprezentacija u utorak na stadionu Aldo Drosina u Puli protiv Live igra zadnju utakmicu kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na Europsko prvenstvo.

SEDAM MLADIH VATRENIH POZITIVNO NA KORONAVIRUS UOČI KLJUČNE UTAKMICE: Bišćan hitno pozvao još petoricu igrača

Za dohvaćanje plasmana na Euro, momčadi Igora Bišćana u ovoj je utakmici potrebna pobjeda, ali i poklapanje rezultata druge utakmice. Hrvatskoj U21 reprezentaciji treba pobjeda protiv Litve kako bi imali minimalne šanse za plasman na Europsko prvenstvo. U takvu smo se situaciju uvalili jer smo u proteklom kolu remizirali sa Škotima i sada se moramo nadati da će Grčka najmanje odigrati neodlučeno s tom istom Škotskom.

