MLADI NAPADAČ TEK STIGAO U MILAN I VEĆ PRIJETI REBIĆU: ‘Takve me stvari dodatno motiviraju’

Povećala se konkurenija na lijevom krilu

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić oporavlja se od ozljede lakta koju je zaradio krajem prošlog mjeseca tijekom susreta između Milana i Crotonea.

Ovog tjedna započet će s individualnim, treninzima, a kako javlja talijanski novinar Pietro Balzano Prota vrlo vjerojatno neće konkurirati za utakmicu sa Celticom u Europskoj ligi koja je na rasporedu ovog četvrtka.

Samo par dana nakon što je ozlijeđen, Milan je doveo norveškog krilnog napadača Jensa Pettera Haugea čime je Vatreni dobio konkurenciju. A upravo o tome progovorio je ovaj 21-godišnjak.

“Ne bojim se konkurencije i borbe za mjesto u momčadi. To je pozitivno jer zbog toga svakog dana moram biti sve bolji i na svakom treningu. To je nešto što me motivira”, poručio je Norvežanin.