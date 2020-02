Prvi izvučeni par na ždrijebu bio je upravo onaj u kojem je hrvatski klub doznao s kim će igrati

Mlada momčad zagrebačkog Dinama izborila je plasman u osminu finala juniorske Lige prvaka nakon što je u play-offu u Kijevu pobijedila ukrajinskog imenjaka sa 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je utakmica završila bez golova.

Jovičević otkrio jedinu želju: ‘Bit ćemo trn u oku svakome’

U ždrijebu ovog petka u Nyonu kuglice su ih spojile s Bayernom. Igra se samo na jednu utakmicu, a ona će biti odigrana 3. ili 4. ožujka u Münchenu. Točan datum i vrijeme biti će kasnije potvrđeni. Trener Jovičević izjavio je po povratku iz Kijeva da ima samo jednu želju što se tiče ždrijeba, a to je da igraju kod kuće. No, to se na kraju nije dogodilo.

Završni turnir održati u Nyonu od 17. do 20. travnja.

Parovi

Bayern München (GER) – Dinamo Zagreb (CRO)

Ajax (NED) – Atlético Madrid (ESP)

Atalanta (ITA) – Lyon (FRA)

Internazionale Milano (ITA) – Rennes (FRA)

Salzburg (AUT) – Derby County (ENG)

Benfica (POR) – Liverpool (ENG)

Crvena zvezda (SRB) – Midtjylland (DEN)

Juventus (ITA) – Real Madrid (ESP)

Četvrtfinale, ždrijeb

1.Internazionale Milano/Rennes – Juventus/Real Madrid

2. Salzburg/Derby County vs Atalanta/Lyon

3. Crvena zvezda/Midtjylland vs Ajax/Atlético Madrid

4. Bayern München/Dinamo Zagreb – Benfica/Liverpool

Polufinale

Pobjednik 4 – Pobjednik 3

Pobjednik 2 – Pobjednik 1