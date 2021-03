U dosadašnjih 15 susreta e engleskim klubovima Dinamo je upisao dvije pobjede, tri neodlučena ishoda i deset poraza

Nogometaše Dinama u četvrtak u Londonu očekuje prvi susret osmine finala Europske lige protiv Tottenhama. Razlog je to zbog kojeg je mlada Dinamova zvijezda i dijete arsenala, Robbie Burton, došao pod povećalo engleskih medija. Poznato je da je Arsenal najveći Tottenhamov rival na Otoku.

MAMIĆ UOČI PUTA U LONDON O STATUSU AUTSAJDERA I OZLJEDI JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA: ‘Dinamo uvijek igra na pobjedu’

“Riskirao sam odlaskom u Dinamo. Osjećao sam se spremnim za seniorski nogomet i došao sam u godine kad mi je bilo potrebno to iskustvo. Iz Dinama su potekli brojni vrhunski igrači, poput Modrića. Način na koji su stvarali veznjake svjetske klase me privukao. Brojni su hrvatski reprezentativci prošli su kroz Dinamo. To je sjajno mjesto za mlade igrače”, kazao je ovaj 21-godišnjak za The Sun.

“Kada je došla ponuda iz Dinama bilo ju je teško odbiti. Ne žalim što sam napustio Arsenal. Navijao sam za njih kao dijete i 14 godina sam proveo tamo tako da sam oduvijek želio igrati za prvu momčad Arsenala. Bio sam razočaran što nikada nisam dobio priliku. Mogao sam ostati u Engleskoj i Arsenalu još godinu dana, ali mi je drago što sam napravio ovaj korak i otišao u Dinamo”, kazao je.

“Travnjaci ovdje nisu dobri kao u Engleskoj, ali nogomet i igrači su tehnički jako dobri. Odlični su s lotom i stav je vrhunski. Morao sam se prilagoditi, ali nije mi bio problem jer Dinamo kao i Arsenal većinu utakmica ima loptu u svom posjedu”, dodao je. A ​onda je progovorio o susretu s Tottenhamom.

“Posjedujemo dovoljno kvalitete da pobijedimo Spurse. Ne gledamo previše u budućnost. Spursi su sljedeći, a poslije toga vidjet ćemo što će se dogoditi”, rekao je Burton i dodao kako nikada ne bi igrao igrati za Tottenham

“Mislim da ne bih to mogao napraviti. Moje srce pripada Arsenalu i san mi je igrati za njih. Možda se jednog dana to i dogodi, tko zna”, završio je.