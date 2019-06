MLADA ZVIJEZDA SEVILLE USMRTILA TEK VJENČANI BRAČNI PAR: Mustangom jurio 160 km/h i izazvao tešku nesreću

Stradali muškarac i žena tek su se vjenčali

Meksički nogometaš Joao Maleck (29), koji igra za drugu momčad Seville, skrivio je u nedjelju u Guadalajari prometnu nesreću u kojoj su poginuli 33-godišnji muškarac i 26-godišnja žena.

Španjolski list Informador izašao je s informacijom da su ubijeni upravo vjenčani bračni par.

Nogometaš i suvozač također su završili u bolnici. Kao uzrok nesreće spominje se neprilagođena brzina. Prema riječima očevidaca, Maleck je jurio svojim Mustangom te se zabio u automobile koji se našao pol putu.

Pod utjecajem alkohola?

Meksički As piše da je vozio 160 km/h na mjestu gdje je ograničenje 50 km/h. Još uvijek nije službeno potvrđeno je li bio pod utjecajem alkohola nakon noćnog provoda iako je podvrgnut alkotestu. As dodaje da mu prijeti zatvorska kazna od četiri do deset godina u slučaju da ga optuže za ubojstvo s s predumišljajem.

Esto sucedió en Guadalajara, el conductor que iba ebrio es el futbolista Joao Maleck.

Las víctimas tenían 2 días de casados y por una noche de fiesta truncaron sus sueños.

Todo el rigor de la ley para el futbolista,quien maneja en estado de ebriedad NO MERECE FIANZA,MERECE CARCEL pic.twitter.com/9JKmkQvg6K — Gloria (@GlodeJo07) June 24, 2019