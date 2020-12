MLADA AMERIKANKA IMENOVANA TENISČICOM GODINE: U 2020. je osvojila svoj prvi ‘grand slam’ i igrala finale Roland Garrosa

Amerikana Sofia Kenin (22) imenovana je tenisačicom godine u izboru WTA.

Trenutačno četvrta igračica svijeta, Kenin je početkom ove godine osvojila svoj prvi “grand slam” naslov trijumfom na Australian Openu, dok je u završnici sezone stigla i do finala Roland Garrosa.

Congratulations to our 2020 finalist @SofiaKenin (WTA Player of the Year) and our champs @iga_swiatek (Most Improved Player of the Year), @KikiMladenovic and @TimeaBabos (Doubles Team of the Year) 🧡🤗

🌟 2020 @WTA Player Awards pic.twitter.com/lpRZtGlvKi

