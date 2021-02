Bolno je puno spornih situacija a pod povećalo je opet došao VAR

U najzanimljivijem susretu 19. kola Prve HNL igranom u srijedu Rijeka i Šibenik su igrali 2-2 . Šibenčani su bili nadomak trećeg uzastopnog uspjeha i to na gostovanjima. Poveli su 2-0 golovima Sahitija (27) i Jurića (32), za Rijeku je smanjio Pavičić (34), da bi na konačnih 2-2 poravnao Andrijašević (90+11-11m) iz kaznenog udarca u 11. minuti sudačke nadoknade.

ANDRIJAŠEVIĆ U 101. MINUTI SPASIO RIJEKU DRUGOG UZASTOPNOG PORAZA: Šibenčani bili na korak do pobjede u ludoj utakmici na Rujevici

U samoj završnici u glavnoj ulozi bili su sudac Vučković i VAR. Prvo je u 90. minuti Yateke zatresao mrežu gostiju, no nakon više od četiri minute pregledavanja snimke utvrđeno je kako je prije Yatekeova pogotka Kulenović bio u minimalnom zaleđu.

Uslijedila je dugačka nadoknada u kojoj su Riječani tri puta tražili kazneni udarac.

Mišković ima poruku za sve

Vučković je pregledom snimke ustanovio kako nije bilo dovoljno kontakta između Kvesića i Murića, pa da zatim igrač Šibenika nije igrao rukom u svom 16-ercu. No, međusobno potezanje Todoroskog i Arsenića u osmoj minuti nadoknade okarakterizirao je kao prekršaj braniča gostiju. Odgovornost je preuzeo kapetan Rijeke Andrijašević te pogodio za konačnih 2-2.

Posebno je zbog suđenja ovaj put bio ogorčen predsjednik Rijeke Damir Mišković.

“Ovo što smo vidjeli je još jedna sramota VAR suca Gorana Gabrila. Ovo nije prvi put da prema Rijeci, ali i općenito jer ne želim govoriti samo o Rijeci, sudi na taj način. Ovo nije prvi put, ovo se u zadnjih nekoliko kola ponavlja na štetu Rijeke”, rekao je među ostalim za Novi list.

“Priča je puno dublja, neki ljudi me žele isprovocirati, da se maknem iz HNS-a kako bi došli na moje mjesto, ali poručujem im da se to neće dogoditi. Baš naprotiv, u bližoj budućnosti promijenit ćemo i suce i sudačku komisiju, a oni koji misle da ću se ja maknuti i koji nas provociraju na takav način da bi oslabili Rijeku, moraju znati da mogu samo sanjati da će se to dogoditi”, kazao je i nastavio.

“Poručujem svima da ću ostati u Savezu, da ćemo raditi korjenite promjene u idućih 15-ak dana. Sudačka komisija neće postojati ovakva kakva je, a nadam se da je ova uloga u VAR sobi bila zadnja za Gorana Gabrila”, poručio je Mišković.