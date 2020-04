Zadnjih dana dosta je bilo govora o prodaji tv prava za HNL

Predsjednik Rijeke Damir Mišković gostovao je u podcastu SportKluba, a tamo je progovorio o prodaji TV prava, za HNL trenutačno vrućoj temi hrvatskog nogometa.

“Kada govorimo o principu, postojala je Udruga prvoligaša koja je napravila natječaj i zvala TV kuće tamo oko 11/12 godine. Pozvane su sve kuće, ali su se javili samo iz T-Coma, ali ponavljam da nije istina da druge kuće nisu pozvane. Ako vi kao TV kuća potpišete s nekim ugovor, nećete dopustiti da taj ugovor bude javan. Tako i HNS ima tu obvezu da ne smije javno prezentirati ugovor. O iznosima se može govoriti, ali o prezentaciji ugovora nema razgovora. To što od toga napravimo skandal, to je druga stvar. Tada su svi klubovi glasali za TV prava, a nakon ukidanja Udruge, HNS je vlasnik natjecanja, tako da ne treba pričati posebno o klubovima. Dakle, nije se pomagalo samo jednoj TV kući, nego je samo jedna bila zainteresirana. Nismo pregovarali još ni s kim, ali su iz inozemstva došle TV kuće i nama prezentirale i rekle kako vide hrvatski nogomet. Nismo razgovarali o svotama, nego o modelu”, rekao je Mišković, inače dopredsjednik HNS-a.

“O kome se radi? Ne bi bilo u redu, previše sam rekao i to što sam spomenuo da su zainteresirani iz vana. Ali evo, riječ je o velikim kućama iz Italije, Engleske, ali i Skandinavije. Nije ništa dogovoreno, posebno ne financijski. U svakom slučaju, bit ćemo transparentni oko toga tko je što ponudio, ali u skladu s pravnim propisima. Ne vjerujem da se u Hrvatskoj igra lošiji nogomet nego u Austriji ili Norveškoj, ali moramo kopirati njihove sisteme, posebno na razini poreznih olakšica, kladionica, na svim razinama, pa što se tiče i TV prava da bi naša liga financijski bila na njihovoj razini”, kazao je.

Dati mogućnost zarade

Upitan je i o Hajdukovoj inicijativi okupljanja Udruge prvoligaša. S Poljuda mu zamjeraju što navodno želi preduhitriti njihovu inicijativu i onemogućiti prvoligaše da sami iznesu viđenje i pokušaju doći do ugovora o prodaji prava.

“Zašto na 7 godina? Ljudi moraju investirati na bolje, više i kvalitetnije. Zašto je u Nizozemskoj na 12 godina potpisano? U Engleskoj na minimalno šest godina? Negdje gdje je sve organizirano i napravljeno. Mislim da sedam godina je više nego realno. Ali ovisi o ponudama. Moramo ipak investitorima dati mogućnost da im se isplati i da mogu zaraditi. Ako oni ne vide računicu, neće se ni javiti. Možda nećemo potpisati na sedam, TV kuća može tražiti i 12, o tome se pregovara, ovisno o tome koliko novca vide od toga. Mi smo htjeli prije tri godine da svi sportovi koji se igraju s loptom budu u jednoj udruzi gdje bi svaka udruga ispod imala svog predstavnika i bili bi jači, jer nismo veliko tržište kakva su u inozemstvu. Pokušali smo tako napraviti veće stvari za hrvatski sport. Samo se jedan klub nije slagao s tim”, pojasnio je.

Novi stadion

Nakon toga osvrnuo se i na nacionalni stadion. Priča je to koja se pojačala nakon Rusije, no na koncu s ništa nije dogodilo.

“Od toga neće biti ništa u dogledno vrijeme. U ovoj situaciji s koronavirusom je još teže, a pitanje je bi li i bez toga bilo. No, doći će vrijeme i složit će se plan. To će se morati napraviti. Nemamo stadione, osim Poljuda, koji su donekle barem natkriveni. Čestitke Osijeku i njihovu predsjedniku Meštroviću zbog izgradnje stadiona. Mi sanjamo o Kantridi i za mene osobno bi to bio najveći uspjeh da se napravi”, rekao je i za kraj dodao kako će nastavak HNL-a ovisiti o tome što kaže Uefa i krizni stožer u Hrvatskoj.

“Ako dopuste trenirati, morat ćemo to četiri do pet tjedana. Ako krenemo s tim u svibnju, možemo s prvenstvom nastaviti u lipnju i završiti do kolovoza. Jasno da klubovima trebaju pripreme jer će se odmah nastaviti iduća sezona. Bitno je da što prije počnemo, zato je dobro da se mjere popuštaju. Ne vidim razlog zašto se ne bi igralo preko blagdana. Ako igraju u Engleskoj, možemo i mi”, poručio je.