Prema Opatijskoj inicijativi povećale bi se turističke pristojbe i porezi u kladionicama, ali bi sportski klubovi morali ukinuti članarinu za djecu pa bi se rasteretili roditelji.

Nudi li Opatijska inicijativa spas za sportove s loptom ili je to još jedan način izvlačenja novca iz džepova građana. O tome su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno govorili predsjednik Rijeke Damir Mišković, vaterpolski trener Ratko Rudić, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac, član HDZ-ova Odbora za sport Perica Bukić, sportski novinar Robert Šola te odvjetnik i bivši nogometni disciplinski sudac Saša Pavličić Bekić.

“Sport je jedna stvar koja je dobra za Hrvatsku i za sve građane. Sva djeca i građani sportom se moraju baviti”, kazao je Mišković i poručio je i da ne zna je li Opatijska inicijativa dobra, ali i da se radi o pokušaju da se stvari poprave te je istaknuo da je problem kronični nedostatak novca za manje klubove.

Komentar gledatelja

“Ne ulazim u to je li naš plan dobar ili loš. Ima vremena za analize, ali našli smo jedan put koji je sličan onom u drugim državama u Europi. Nismo smislili ništa novo, samo smo malo korigirali i prilagodili Hrvatskoj. Mene su zvali i vaterpolski klub Primorje i rukometni klub Zamet te me zamolili bismo li donirali tisuću, dvije kuna da mogu platiti autobus za odlazak na utakmicu. Bio sam zaprepašten i odlučio nešto napraviti. Sport je važna i dobra stvar i njime se svi trebaju baviti. Novac kojim bi se sport financirao nije novac naših građana nego novac turista koji dolaze u Hrvatsku”, rekao je Mišković kojeg je zasmetao komentar gledatelja da je Rijeku kupio kao svoju igračku te da bi za nju sad uzimao novac od države.



“Damir Mišković nije kupio klub koji je egzistirao i bio prvak Europe. Damir Mišković je želio pomoći Rijeci, klubu koji je bankrotirao i koji smo željeli oživjeti. Ako sam ja kriv što sam u Rijeku investirao 25 milijuna eura, onda ću to odmah potpisati. Ako smatramo da je to moja igračka, onda sam mogao kupiti 50 hotela u Opatiji i nitko me ništa ne bi pitao. Kad sam došao u Rijeku, u klubu je bilo 98 djece, a sad ih je 500 i treniraju u uvjetima kakve ima malo koji klub u Europi”, rekao je šef Rijeke u Otvorenom.

Da je situacija loša smatra predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac. Kazao je kako se klubovi zbog nedostatka novca gase na mjesečnoj bazi.

Sport samo za bogate

“Roditelji voze seniore na natjecanja”, a sportom se mogu baviti “samo ona djeca čiji roditelji imaju novaca za opremu i za članarinu”. Time se smanjuje baza budućih reprezentativaca, a sport bi se vratio u male sredine.

Ratko Rudić je dodao kako se vaterpolo uspijeva održati isključivo radi kvalitete Juga iza kojega stoji čitavi Grad.

“Ostali se klubovi raspadaju i ne mogu prihvatiti toliki broj djece, iako je Hrvatska je u vaterpolu superirorna i ima ogromni potencijal. Hrvatski sport treba novi sustav, ili Nacionalni program u koji bi se mogla ugraditi i ova inicijativa”, smatra Rudić. Bavljenje sportom trebalo bi biti besplatno, a da bi klubovi trebali organizirati sportske aktivnosti i u školama”

Nacionalni program za sport već ima neke elemente Opatijske inicijative i oko toga treba postići konsenzuz i osmisliti održivi model funkcioniranja sporta, smatra Perica Bukić. Posebno je osim klubova naglasio i trenere, koji imaju vrlo loš status u klubovima.

Nema sustava

“Otkad je Hrvatske države nije bilo sustava sporta i financiranja sporta. Svi impresivni rezultati dolaze iz čiste improvizacije i talenta. Jadransko more i sport su dva najpoznatija brenda Hrvatske, a ona o sportu ne skrbi”, dodao je Robert Šola. Naglasio je kako je 99 posto klubova u Hratskoj – u rasulu, da će djeca biti osuđena na mobitele, a nacija na zdravstvene probleme.

“Opatijska inicijativa, iako kasni desetak godina – nije loša”, smatra pak je Saša Pavličić Bekić i dodaje da se oko strategije nisu potrudili niti klubovi. Naveo je podatak da pri upisu djeteta u prvi razred u Španjolskoj roditelji moraju donijeti potvrdu o upisu u dva sportska kluba. Nakon prvog razreda djeca mogu ostati na jednom sportu.

Bekić ističe da država ne može brinuti o sportu na na način na koji je Mišković to zamislio.

“Ona mora skrbiti da se plaćaju porezi”, rekao je i iznio primjer Mađarske kojoj je Bruxelles dozvolio da decentralizira sport. ”

Treba dozvoliti porezne olakšice na investicije u sport. Mađarske tvrtke na kraju godine 70 posto svoje dobiti mogu uplatiti u sport, a 30 posto u porezni sustav – a novac se strogo kontrolira”, kazao je.