Mirko Filipović gostovao je na televiziji Večernjeg lista te je otkrio što ga još uvijek drži u ovom sportu i zašto je prihvatio ponudu Bellatora:

“Japanci mi nisu mogli ponuditi adekvatnog protivnika. Bellator mi je ponudio Roya Nelsona, što nisam mogao odbiti. To je moj život, moja strast, želim mu se revanširati. U onaj meč ušao sam ozlijeđen, nisam bio spreman. Sada osjećam da će biti drugačije”, najavio je Cro Cop pa nastavio:

“Uvjeren sam da bi se mnogi mijenjali sa mnom. Vrhunski me plate, ja radim ono što volim. Recimo, nikad ne bih mogao biti mesar. Nema te sile za koju bih bio zaklao životinju. Ali nekome je to normalno.”



Pojsanio je i kako mu novac nije jedini motiv u karijeri:

“Mnogi tvrde da idem za novcem, no to nije istina, ja to stvarno volim. Pa ja sam isti dan nakon operacije odradio trening. Ja to stvarno volim. Meni su najteži dani četvrtak i nedjelja, kada ne treniram. Ostale dane radim po dva treninga. Ti dani kada ne treniram su mi dosadni, padaju mi tako teško. Ništa ne može zamijeniti adredalin kada uđem u ring. Nema ljepše stvari nego kada mi sudac podigne ruku nakon pobjede. To je jedna vrsta ovisnosti”, rekao je Filipović.