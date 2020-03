Hrvatska rukometna reprezentacija trebala bi se pripremati za kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre, međutim sve će to malo pričekati. Kvalifikacije su odgođene za kraj sezone kada se očekuje velika gužva u rasporedu

Kvalifikacije hrvatskih rukometaša za Olimpijske igre su otkazane. Hoće li to biti kraj Line Červara na klupi Kauboja, pitanje je koje mu je postavio RTL-ov Boris Jovičić.

“EHF je donio odluku da će se nastaviti natjecanje u travnju, a ovi u šestom mjesecu. Sad vi zamislite koliko će tu biti natjecanja, kako će ići sustav priprema. Tako da mislim kako se bližimo onoj rečenici koja nikome nije draga, bit će možda Olimpijske igre, ali miriše na neregularnost”, rekao je Červar i onda progovorio o koronavirusu.

“Nemamo takvih slučajeva u reprezentaciji, ali zatvaraju se treninzi, zatvaraju se dvorane. Sad igrači baš mogu biti podložni tome“, kazao je izbornik pa je dogovorio na pitanje do kad će biti na klupi Kauboja.

“Ne znam dokad sam izbornik. Nitko to ne zna ni kao će se stvar odvijati. Nisam razmišljao o tome što će biti ako se otkažu OI “, rekao je. Za kraj se osvrnuo na Manuela Štrleka.

“On je dao molbu, moralo je to biti odobreno. Meni je želja imati sve moje igrače, Manuela sam uveo u reprezentaciju, on je odličan igrač, cijenim ga i nadam se da će to biti sve u redu”, zaključio je izbornik.