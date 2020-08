Oko borbe s Francisom Ngannouom uopće nisam uzbuđen. Već sam ga izdominirao 25 minuta i pokazao kako ga se može pobijediti. Želim novi izazov. Volio bih boksati. Tim riječima Stipe Miočić odgovorio je na pitanje koja bi mu borba bila teža, s Francisom Ngannouom ili Jonom Jonesom. Nije dugo trebalo čekati da dobije dogovor od prvog izazivača.

“Je li to tvoj način na koji me pokušavaš izbjeći”, poručio je Ngannou preko Twittera.

Kao što je poznato, američki borac hrvatskih korijena obranio je prije dva tjedna naslov UFC prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca 41-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera. Kamerunac Francis Ngannou je obojici boraca čestitao na izvedbi i poručio Miočiću: “Vidimo se uskoro. Ngannou vs Stipe 2”.

Javio se i Amerikanac Jon Jones koji je najavio prelazak iz poluteške u tešku kategoriju.

Is this your way of avoiding me? 🙄

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 27, 2020