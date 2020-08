Aktualni UFC-ov prvak i najveći teškaš svih vremena Stipe Miočić podigao je puno prašine nakon što je na pitanje koja bi mu borba bila teža, s Francisom Ngannouom ili Jonom Jonesom, odgovorio da oko Ngannoua uopće nije uzbuđen jer ga je već izdominirao 25 minuta i pokazao kako ga se može pobijediti.

MIOIČIĆEV NEOČEKIVANI POTEZ RAZBJESNIO NGANNOUA: ‘Je li to tvoj način na koji me pokušavaš izbjeći’

“Je li to tvoj način na koji me pokušavaš izbjeći”, poručio je ubrzo nakon toga Ngannou preko Twittera.

Is this your way of avoiding me? 🙄

Nakon toga je poznati MMA novinar Walter Salcido na Twitteru napisao: “Stipe je čekao DC-ja i to mu se isplatilo, čeka li sada Jona Jonesa?”.

Na Salcidijevu objavu odgovorio je Jon Jones, koji je najavio prelazak iz poluteške u tešku kategoriju i borbu za naslov.

MIOČIĆ POSLAO ZASTRAŠUJUĆU PORUKU JONU JONESU: ‘Doći će ti ljudi od 120 kila, nebitno je tko si i koliko jako udaraš’

“Znam da ja nisam najbolji boksač, ali poprilično sam siguran da nitko ne želi vidjeti Stipu kako boksa”, keže Jones.

I know I’m not the best boxer but I’m pretty sure it’s safe to say no one wants to see Stipe box. 🤷🏾‍♂️ https://t.co/MO4Tz9RgZr

— BONY (@JonnyBones) August 28, 2020