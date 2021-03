MIOČIĆA BI MOGLA IZNENADITI OVAKO BRUTALNA PORUKA: Legenda UFC-a zagrmila – ‘Uzmite si tu ideju i nabijte si je u stražnjicu’

Nakon meča legendarni UFC-ov borac i ‘zločesti dečko’ MMA-a, a danas vrlo uspješan podcaster, Chael Sonnen, govorio je u svom komentaru o meču Miočića

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, izgubio je proteklog vikenda UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

Miočić (38) je oprezno ušao u borbu, a Ngannou je bio dominantniji od prve minute i primio je samo jedan ozbiljniji udarac. Na početku druge runde Ngannou je snažnim udarcem lijevom rukom pogodio Miočića i stjerao ga uz ogradu, a nakon što se izvukao iz teške pozicije američki borac je pokušao uzvratiti, ali se previše otvorio što je Kamerunac iskoristio i nokautirao ga. Prije nego je sudac prekinuo borbu, Ngannou je na podu još jednom žestoko pogodio Miočića.

‘Miočić je superheroj’

Nakon meča legendarni UFC-ov borac i “zločesti dečko” MMA-a, a danas vrlo uspješan podcaster, Chael Sonnen, govorio je u svom komentaru o meču Miočića i Ngannoua. Komentirao je prvo tko bi mogao prvi s Ngannouom u kavez i uvjeren je da bi to mogao biti Derrick Lewis, a ne Jon Jones kako se ranije nagađalo, a nakon toga se okrenuo Miočiću.

“Nimalo se respekta i zasluga ne pridaje Miočiću, on nije samo prvak, on je istinski heroj. Stipe je nešto najbliže pravom superheroju što ćete vidjeti u životu. Da na ulici naletite na duha u boci i on vam kaže od sina ću vam napraviti Stipe Miočića vi bi ste bili toliko ponosni”, kazao je Sonnen na svoj, vrlo neuobičajen i slikovit način.

“Iz nekog razloga mi to tako ne vidi. Mi ne vidimo, što je Stipe napravio u tom meču, da je primio nekoliko gadnih udaraca i preživio do druge runde. Sada se govori o tome da je Stipe gotov. E pa znate što, uzmite si tu ideju i nabijte si je u stražnjicu”, zagrmio je Sonnen za kraj.