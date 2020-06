Manji kavez znači puno više akcije i bliže borbe, odnosno, znatno manje prostora za manevar, eskivažu i taktiziranje

Američki borac hrvatskih korijena i UFC-ov prvak Stipe Miočić 15. kolovoza ove godine će braniti titulu protiv Daniela Cormiera. Bit će to njihova treća borba i spektakularan kraj trilogije jer je trenutni omjer pobjeda između njih dvojice 1-1.

Treći će se meč održati u održati u Apex kompleksu u Las Vegasu, u kavezu manjih dimenzija nego u ostalim dvoranama.

UFC DONIO ODLUKU KOJA ĆE NAŠTETITI MIOČIĆU U NAJVEĆOJ BORBI KARIJERE: Cormier priznao da mu to itekako odgovara

“Sviđa mi se što ćemo se boriti u Apex dvorani. Ta stara noga će biti odmah ispred mene da je mogu zgrabiti. Ako želite gledati borbu od 25 minuta na nogama, to neće biti to. Nadam se da Stipe ima tenisice za hrvanje jer ga to čeka u tom malom kavezu. Što je tu je, oprosti”, rekao je Cormier prije nekoliko dana.

“Tada nisam mogao hrvati zbog problema s leđima. Počeo sam trenirati pet mjeseci nakon operacije, a s Miočićem sam se borio nakon osam. No, sada mogu hrvati”, poručio je Cormier u razgovoru za ESPN i potom prokomentirao informacije da bi se Miočić radije borio u većem kavezu.

Slavi unaprijed

“To ništa neće promijeniti”, rekao je Cormier, podignuo ruku i zaključio:

“Sve što ćete vidjeti je – ‘Novi UFC-ov dvostruki prvak u teškoj kategoriji, Daniel Cormier.”

Miočić mu je na te riječi odgovorio fotkama s prošlog meča i riječima: ‘O-H. Idemo je*eno’.