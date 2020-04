Oglasio se odmah nakon potresa i poslao poruku podrške

Američko-hrvatski MMA borac Stipe Miočić poslao je nakon potresa u Zagrebu dirljivu poruku svim stanovnicima glavnog grada.

STIPE MIOČIĆ POSLAO DIRLJIVU PORUKU ZAGREPČANIMA NAKON POTRESA: ‘Volim te, Hrvatska! Vi ste svi ratnici, ostanite jaki’

“Mojoj obitelji, prijateljima, fanovima i svima na koje je utjecao ovaj grozni potres u Zagrebu. Te vijesti su me razorile u ovo vrijeme koje je već strašno i teško. Samo znajte da je moje srce sa svima vama. Iz ovoga ćemo se vratiti jači nego. Volim te Hrvatska, vi ste svi ratnici! Ostanite jaki”, napisao je Miočić na Instagramu.

Malo više od tjedan dana kasnije o tome je progovorio i tijekom razgovora s najpoznatijim MMA novinarom Arielom Helwanijem.

Odličan posao

“Nisu do mene stigle nikakve prestrašne vijesti, nisu ni do moje majke. Nadam se da je zaista tako. Tamo su učinili odličan posao i pomogli ljudima… Ludo je to što se dogodilo, nisam mogao vjerovati koliko je jak bio”, rekao je Miočić.

Osim toga progovorio je u povratku u Octagon. Posljednju borbu odradio je u rujnu s Danielom Cormierom, a tada mu je stradalo oko, a problem još uvijek nije nestao.

“Doktor mi rekao da si uzmem vremena, da ne budem glup… Da sam ja taj koji je ozlijeđen i da se mogu opet ozlijediti”, poručio je.

(Dio o potresu od 3:05)