Očekuje se da bi se borba za nalsov mogla održati do kraja kolovoza

Američki MMA borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, još je jednom odgovorio na prozivke Daniela Cormiera, koji forsira njihovu treći borbu nakon što je prošlog kolovoza ostao bez titule UFC-ovog prvaka teške kategorije.

“Ne znam što točno ljudi hoće od mene. Svi pričaju da kao zadržavam kategoriju, a ja se pitam – kako? Neki pričaju – ‘pa mi možemo trenirati’. Ok, dobro za vas. Ali vi živite u drugim državama s drugačijim pravilima. Moj je trener morao zatvoriti svoju dvoranu i nije primao nikoga. Dio stvari bio je izvan dvorane i nekoliko je ljudi, njih 5-6 zajedno treniralo. Držali su se odvojeno, ali netko ih je vidio i prijavio pa je on odmah morao odgovarati. Toliko su strogi. Stoga svi mogu jednostavno začepiti usta jer su idioti”, rekao je Miočić u razgovoru s MMA Fightingom.

Nedavno Cormier poručio kako bi si sam mogao nabaviti sve što mu je potrebno i trenirati kod kuće.

‘Prestani plakati’

”Briga me za njegovo mišljenje. Iskreno, on zna reći jednu stvar pa onda stalno proturječi samome sebi. Svi mi govore da branim ili napustim pojas… A ja ne mogu svakoga ili nekoga usrećiti. U ovom trenutku me za to uopće nije briga. Jednostavno – prestani plakati”, poručio je Miočić.

Odgovorio je on ovom prilikom i Curtisu Blaydesu, koji je izjavio da bi Miočić trebao odlučiti je li borac ili vatrogasac.

“Stvarno me nije briga što on misli. Što bih trebao napraviti. Pandemija je. Što drugo da kažem? Ne bih mogao trenirati čak i da ne radim taj posao. Stoga, zašuti i prestani plakati”, kazao je Miočić.