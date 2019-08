MIOČIĆ OTVORIO DUŠU UOČI POVIJESNOG REVANŠA: Stipe se osvrnuo na najteži poraz u karijeri i otkrio što se dogodilo te večeri

Lanjska borba završila je nokautom u prvoj rundi

Gotovo godinu dana Stipe Miočić tražio je reavanš protiv Daniela Cormiera i napokon ga je dobio. Borba za UFC-ov teškaški naslov na rasporedu je 17. kolovoza u Anaheimu. Bit će to prilika američkom Hrvatu da vrati pojas prvaka u svoje vlasništvo.

OVO SU SVI ČEKALI: UFC pustio najavu povijesnog revanša od koje će se naježiti svi istinski MMA fanovi

“Što se ne ubije, ojača te. Tako gledam na lanjski poraz. To me tjera naprijed i čini me gladnijim. Želim pojas natrag. Ma ne radi se ovdje o pojasu – znam da sam bolji borac”, počeo je Miočić razgovor za ESPN.

Naslov prvaka izgubio je nakon što je jedan Cormierov udarac šakom odsjeo na pravo mjesto te ga uzdrmao.

Koban udarac

“To nije bila moja večer. Nije prošla kako sam želio, ali slušajte, 17. će biti drugačije. Zahvatio me je jednim udarcem, mislio sam da sam dobro. Znao sam primiti i jače udarce, ali ovaj mi nije dobro sjeo“, kazao je Miočić.

Bit će to njegova prva borba nakon te noći i poslije više od godinu dana.

“Puno sam radio na svojim nedostacima, koje je on možda iskoristio. Puno ću stvari drugačije ovaj put napraviti. To vam mogu reći. Neupitno je da će ova borba završiti s pojasom oko mog struka”, završio je.