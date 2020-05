Malo manje od godinu dana prošlo je otkako je vratio naslov teškaškog prvaka

Predsjednik UFC-a Dana White rekao je kako postoji mogućnost da se Stipi Miočići oduzmu naslov teškaškog prvaka ako ga ne bude branio u dogledno vrijeme. Američki Hrvat prošlog je kolovoza vratio svoju titulu nakon što je nokautirao Daniela Cormiera. Međutim, u toj borbi Cormier mu je ozlijedio oko što je spriječilo njegov povratak. Nakon toga izbila je pandemija koronavirusa i sport je kao i sve ostalo stao.

Cormier ga prozvao

Već se neko vrijeme nagađa da će Miočić po treći put u kavez s Cormierom, a potonji postaje sve nestrpljiviji.

“Idemo prvače. Potpiši ugovor. Što radiš? To je glupost. Shvaćam da si vatrogasac, shvaćam da si tip koji pomaže ljudima u ovoj krizi, svi ti se divimo na tome, ali ti si i prvak svijeta. Idemo to napraviti. Potpiši ugovor”, poručio je Cormier ovih dana te je rrekao da želi u oktogon u kolovozu te nastavio provocirati Stipu.

“Mislim da sam ga tako jako prebio u prvoj rundi da sam izgubio poštovanje prema njemu. Nakon toga sam spustio ruke jako nisko i nisam se više borio onako kako se inače borim. Opet ću ga tako prebiti. Bolji sam borac od Stipe Miočića. Poštujem ga, mislim da je sjajan tip i dobar uzor, ali bolji sam od njega. I želim to dokazati. Nikada nisam trebao izgubiti tu borbu. Nikada nisam trebao izgubiti od Stipe Miočića. To će biti jedna od stvari za kojima ću najviše žaliti. Izgubio sam od Jona Jonesa, dobro sam se borio, ali bio je bolji. Stipe Miočić nije bio bolji od mene i to ću žaliti cijelog svog života, što sam dopustio da me pobijedi. Nikada se to nije trebalo dogoditi”, zaključio je Cormier.

Miočićev odgovor

“Nikad nisam bježao pokušavajući se boriti s nekim drugim, kao što je on. Samo ne mogu trenirati i nema šanse da to bude u kolovozu, što priča on? Kad budem imao mogućnosti trenirati u kampu, bit ću tu. Sad nemam sparing-partnera, kavez, ništa. Cijeli je Ohio zatvoren”, odgovorio mu je Stipe u intervjuu za ESPN. Prvak je dodao kako njemu nije bitno kad će borba biti, ali prvo moraju za to postojati uvjeti.

White sada tvrdi da bi mu UFC mogao skinuti titulu. Borbe se vraćaju narednog vikenda i smatra kako borci više nemaju izgovora da se ne bore.

“To je moguće. Slušajte, borbe se u ovom trenutku mogu odvijati. Ili se želite boriti ili ne”, rekao je White za Barstool Sports. Na Miočićeve izjave osvrnuo se pak u razgovori za UFC Unfiltered.

“Vidio sam jedan citat po kojem je Stipe nedavno rekao da se trenutno u svijetu događaju bitnije stvari i da će borbe zauvijek biti tu. To nije istina. Borbe neće zauvijek biti tu. Kada ste profesionalni sportaš, onda je taj prostor za iskorištavanje prilika vrlo malen. Stoga se nadam da će nam se Stipe uskoro vratiti i da će se s borbom njega i Cormiera pokrenuti teška kategorija”, izjavio je White.