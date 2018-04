MIOČIĆ KOMENTIRAO MCGREGOROVO DIVLJANJE U NEW YORKU: Što bi on učinio da je bio u busu sa suprugom? – ‘Uf…’

“Da sam napravio to što je McGregor napravio, majka bi me uništila, a supruga bi me ubila”, rekao je Stipe

Stipe Miočić uskoro će ući u oktagon s Danielom Cormierom te je uoči toga gostovao u studiju ESPN-a. Pritom se osvrnuo i na događaje koji su prethodili UFC 223 eventu u Brooklynu, točnije na divljanje Conora McGregora.

Irac je sa svojom ekipom iz autobusa želio izvesti Khabiba Nurmagomedova te je pritom ozlijedio Michaela Chiesu i Raya Borga. Miočić je u to vrijeme bio u New Yorku, ali nije se nalazio blizu dvorane kada se incident dogodio. Na upit voditeljice što bi učinio da se to njemu dogodilo, Stipe je imao spreman odgovor:

“Ja to nikada ne bih napravio. Jasno mi je da je stao u obranu svog prijatelja, ali ja isto tako razumijem da se to ne radi. Ljudi su ozlijeđeni. Ja uvijek nastojim napraviti pravu stvar, jer sam tako odgojen. Da sam napravio to što je McGregor napravio, majka bi me uništila, a supruga bi me ubila. Ja bih to napravio na drugačiji način”, rekao je Miočić.



‘Cormier se nikada nije borio protiv borca poput mene’

Potom ga je voditeljica upitala što bi napravio da je sa suprugom bio u tom autobusu:

“Uf. Game over”, rekao je Miočić pritom aludiravši da bi se obračunao s McGregorom.

Borba protiv Cormiera na rasporedu je 7. srpnja, a evo što je o tome rekao Stipe:

“Moram na puno toga paziti kada je Cormier u pitanju. On je sjajan borac, koji je već bio dio teškaške karavane i neporažen je u toj kategoriji. Ali, nije se već jedno dulje vrijeme borio protiv nekog teškaša i nikada se nije borio protiv borca poput mene”, rekao je Stipe.