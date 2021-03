Dva dana uoči borbe dvojac se našao lice u lice

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, po peti put brani naslov prvaka UFC-a u teškoj kategoriji i to ovog vikenda, u noći s 27. na 28. ožujka. Miočića čeka najgori mogući protivnik, prvi izazivač Francis Ngannou, kojeg je svladao odlukom sudaca 2018. godine, a borit će se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu. Miočić već sada slovi za najboljeg teškaša svih vremena, a proglasili su ga i najopakijim borcem današnjice. Sada ima priliku opet potvrditi taj status. A dva dana uoči obračuna borci se se našli oči u oči:

“Ngannou je definitivno bolji borac nego kad smo se prije borili. Čeka nas paklena borba u subotu”, kazao je Miočić novinarima.

Stipe on taking away Ngannou's mystique in first fight: Same thing, nothing's changed. He's got great coaches and teammates. He's evolved. You can tell. I'm here to extinguish it again. #UFC260 — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 25, 2021

“Sjećam se te borbe. Stipe je bio bolji te večeri. Mrzim tu borbu. Ovaj put smo smo tim i ja sve dali od sebe da budem što spremniji”, kazao je Ngannou.

Ngannou doesn't dispute Stipe is the best heavyweight in UFC history. Points to title defenses and plans to take that mantle eventually. #UFC260 — MMAFighting.com (@MMAFighting) March 25, 2021

Pobjednika čeka supermeč protiv ponajboljeg borca svih vremena, Jona Jonesa. Međutim pitanje je što će se dogoditi ako Miočioć izgubi odnosno hoće li dobiti priliku za treću borbu s Ngannoum. Šef UFC-a je rekao samo da nema trenutačno odgovor na to pitanje.