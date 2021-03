Cijeli svijet čeka veliki obračun za naslov UFC-ovog teškaškog prvaka

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, po peti put brani naslov prvaka UFC-a u teškoj kategoriji i ovog vikenda, u noći s 27. na 28. ožujka. Miočića čeka najgori mogući protivnik, prvi izazivač Francis Ngannou, kojeg je svladao odlukom sudaca 2018. godine, a borit će se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu. Miočić već sada slovi za najboljeg teškaša svih vremena, a proglasili su ga i najopakijim borcem današnjice. Sada ima priliku opet potvrditi taj status.

“Mislim da je jako napredovao, definitivno u taktici. Trenutno je u sjajnom nizu, nokautirao je puno protivnika. Samopouzdan je, ali nažalost za njega ja sam prvak i ništa se neće promijeniti. I dalje ću biti prvak, pobijedit ću, dignut će mi ruku kao pobjedniku i staviti pojas”, rekao je Miočić u intervjuu za Novu TV.

“Ngannou baca jake udarce. Moji treneri i ja imamo dobar taktički plan na kojem smo radili proteklih deset tjedana. Dobro smo radili i bit ćemo još bolji”, dodao je.

Miočić je od njihove zadnje borbe odradio tri vrlo teška meča s Danielom Cormierom, gubio je pojas, zatim ga spektakularno vratio i potom obranio prošle godine, a od tada se nije borio. Ngannou je pak puno napredovao, doživio je još jedan poraz nakon Miočića, ali od tada do sad je nanizao samo pobjede i otprilike je dva puta opasniji nego što je bio onda.

“Gledajte, stvarno sam puno toga naučio iz tog dvoboja. Iako sam bio na razini jednog meča za svjetsku titulu, i dalje je mojoj igri i mom iskustvu nedostajao određeni dio. Pitao bih se – ok, kako bi izgledala borba na tri runde? Zapravo, ušao sam u meč znajući da je ispred mene možda i pet rudni, a do tad nisam odradio ni u tri. Kako to izgleda? Kako se pripremiti za takvu borbu? Imao sam puno pitanja. A onda sam si nakon borbe rekao – ok, sada shvaćam”, rekao je nedavno Ngannou.