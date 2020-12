MILIJARDER KUPIO UTAH JAZZ: Bojan Bogdanović dobio novog gazdu, objavljeno koliko je koštala kupovina slavnog kluba

Vodstvo sjevernoameričke košarkaške lige NBA odobrilo je prodaju momčadi Utah Jazz, za kojeg nastupa hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović.

Utah Jazz će uskoro biti u vlasništvu Ryana Smitha, milijardera koji je bogatstvo zaradio u računalnom softveru i tehnologiji, a suvlasnik je i izvršni direktor tvrtke Qualtrics iz Salt Lake Citya.

Klub iz Utaha je 35 godina bila u vlasništvu obitelji Miller, koja će i dalje zadržati manjinski udio.

New NBA owner Ryan Smith turned down several chances to buy teams to wait for the Jazz – The NBA has approved Ryan Smith's $1.6 billion purchase of the Jazz from the Miller family. Want to know more click here go to… – https://t.co/UkkcHKbe1b pic.twitter.com/se06QbXYN9

— NonSell.com (@nonsellcom) December 19, 2020