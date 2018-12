SKANDAL TRESE INTER: Nakon curenja šokantne snimke stigle prijetnje veznjaku i njegovoj djeci

Novi sportski direktor milanskog kluba uveo je novi režim.

Vodstvo talijanskog nogometnog velikana Intera izgubilo je strpljenje s belgijskim veznjakom Radjom Nainggolanom (30) i prema vijestima koje stižu s Apenina, milanski klub ga je spreman prodati u siječnju.

Inter je u nedjelju suspendiralo Belgijca zbog nediscipline jer je više puta kasnio na treninge zbog čega neće konkurirati za derbi protiv Napolija u srijedu. Novi sportski direktor Beppe Marotta želi uvesti disciplinu u prvu momčad, a prvi koji je to osjetio na svojoj koži je Belgijanac koji je pored suspenzije kažnjen i sa 100. 000 eura.

Calciomercato u srijedu je objavio da je procurila audio snimka u kooj je veznjak rekao da se želi vratiti u Romu.

Stigle prijetnje

“Mamma mia, ovdje sam kao u klaonici. Ali u redu je, uvijek sam sve od sebe davao na terenu i time im začepio usta. I do sada su bili tihi. Ako mi uskoro neki Interisti počnu ljubiti u guzicu, obećavam im da ću im je slomiti. Pošto sam prijatelj sam s Tottijem on bi mogao pogurati priči o mom povratku u Romu. No, onda bih morao ovdje napraviti nered kako bi me pustili, razumiješ”, kazao je navodno veznjak.

Nakon što je ovo procurilo u javnost Interovi fanovi zasuli su uvredama i prijetnjama njegovu suprugu i djecu. To je bio povod zbog kojeg se Claudija Nainggolan oglasila na Instagramu.

“Pročitala sam sve vaše uvrede i prijetnje. On što ste napisali meni i mojim kćerima stvarno je odvratno. Unatoč tomu želim vam sretan Božić”, poručila je.

Talijanski mediji nagađaju kako će ga Inter pokušati prodati u siječnju kako bi vratio barem dio uloženog novca. Piše se kako bi bivši belgijski reprezentativac karijeru mogao nastaviti u Kini.