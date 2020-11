U talijanskom velikanu Milanu, trenutno prvoplasiranoj momčadi Serije A, rade planove za zimski prijelazni rok, a jedan od igrača kojeg žele dovesti u svoje redove je talentirani hrvatski 18-godišnji vezni igrač Luka Sučić koji je trenutno član austrijskog Red Bull Salzburga.

VATRENI SE NE MORAJU BRINUTI ZA BUDUĆNOST: U ‘tvornici’ Red Bulla se razvija hrvatski supertalent

Informaciju je prvi objavio talijanski Calciomercato.com koji navodi da bi Rossoneri htjeli u siječnju otkupiti Sučićev ugovor pa ga potom ostaviti u Salzburgu na posudbi do kraja sezone.

📰TMW: Milan have the intention to sign in January Luka Sucic, young midfielder of RB Salzburg, and leave him on loan at his current club until the summer. pic.twitter.com/mivjoODTlo

— AC Milan Reports (@ACMReports) November 2, 2020