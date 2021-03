U susretu 28. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Fiorentinu sa 3-2 smanjivši zaostatak za vodećim Interom na šest bodova.

Bila je to utakmica u kojoj je Milan poveo, “Viole” su potom okrenule rezultat, da bi “Rossoneri” s dva gola izborili pobjedu. Gosti su poveli u 9. minuti golom Zlatana Ibrahimovića, no Fiorentina je preko Ericka Pulgara (17) i Francka Riberyja (51) stigla do prednosti.

Izjednačio je Brahim Diaz u 56. minuti, a pobjedu gostima donio je Hakan Calhanoglu u 72. minuti. Hrvatski nogometaši Ante Rebić i Mario Mandžukić zbog ozljeda nisu nastupili za goste.

