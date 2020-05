Zvijezda Milana, 38-godišnji švedski napadač Zlatan Ibrahimović ozlijedio je mišić lista tijekom treninga u kampu Milanello, objavio je klupski glasnogovornik u ponedjeljak.

Osebujni nogometaš je ozlijeđen tijekom utakmice kojom je završavao trening ‘crveno-crnih’. Teren je napustio šepajući, ali nije upotrebljavao štake. Iako se strahovalo da mu je stradala Ahilova tetiva, što je moglo označiti kraj Zlatanove velike karijere,. Milan je objavio da je ona netaknuta što znači da bi švedski napadač trebao biti spreman za povratak na travnjak za mjesec dana pod uvjetom da na kontroli za desetak dana bude sve dobro.

Tijekom stanke zbog pandemije izazvane širenjem koronavirusa Ibrahimović je dva mjeseca proveo u Švedskoj gdje je trenirao s momčadi Hammarbyja, čiji je manjinski vlasnik. U Milano se vratio 11. svibnja.

