MILAN NUDI BOGATSVO ZA NAPADAČA: Dovedu li ga Zlatanova era na San Siru definitivno će biti gotova

Hrvatski napadač sigurno ne bi imao nešto protiv

Omiljeni suigrač hrvatskog reprezentativca Ante Rebića iz doba Eintrachta. Luka Jović, na meti je Milana te bi dvojac mogao opet zajedno zaigrati. Calciomercato navodi da su Rossonerri spremni Realu ponuditi 40 milijuna eura za srpskog napadača, no da bi to značilo da Zlatan Ibrahimović neće ostati.

Imaju plan B

Real je lani Nijemcima platio 60 milijuna eura za Jovića, ali se on nije uspio nametnuti te mu Zidane daje mrvice. To nastoji iskoristiti Milan, koji je spreman investirati 40 milijuna eura kako bi postao njihov. Ne uspiju li, imaju plan B. A to je da ga pokušaju dovesti na dvogodišnju posudbu s mogućnošću otkupa ugovora. Baš kao što su doveli i Rebića.

Talijani navode kako je Milan u kontakti s Madriđanima i igračevim menadžerom Falijem Ramadanijem te da žele doznati koliko bi ih koštalo da igrač promijeni dres treću sezonu zaredom. Jović je lani dao 17 golova u Bundesligi u 32 nastupa, a ove je samo na dva u 22 nastupa u Španjolskoj.