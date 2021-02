MILAN IZBACIO ZVEZDU: Rebić skoro zabio srpskom velikanu, Česi priredili najveće iznenađenje 16-ine finala

Nogometaši Milana, Manchester Uniteda i Rome prošli su u osminu finala Europske lige, dok su Bayer Leverkusen i Leicester City završili svoj europski put.

VELIKANI PRIJETE DINAMU: Poznato kad je ždrijeb i prva utakmica Modrih u osmini finala

Milan je daleko teže nego što se očekivalo preskočio Crvenu zvezdu. Nakon beogradskih 2-2, u uzvratu na San Siru je bilo 1-1 i talijanski velikan je prošao dalje zbog više golova u gostima.

Milan je poveo u 9. minutio golom Kessiea iz kaznenog udarca, a izjednačio je Ben Nabouhane u 24. minuti. Na početku drugog dijela Stefano Pioli je u igru uveo Zlatana Ibrahimovića i Antu Rebića, ali više nije bilo golova.

Rebić je u 53. minuti imao lijepu priliku, ali nije uspio zabiti. Gosti su od 70. minute igrali bez isključenog Gobeljića.

Za najveće iznenađenje 16-ine finala pobrinula se praška Slavija koja je izbacila Leicester City.

Nakon praških 0-0, Slavija je na King Power stadionu pobijedila 2-0 golovima Provoda (49) i Sime (79) .

Ispao je i Bayer Leverkusen izgubivši obje utakmice od Young Boysa. Nakon 4-3 u prvom susretu, Švicarci su u Leverkusenu pobijedili sa 2-0, a strijelci su bili Siebatcheu (48) i Fassnacht (86). Tin Jedvaj nije nastupio za Bayer.

