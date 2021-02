Novak u prvoj talijanskoj nogometnoj ligi Spezia u susretu je 22. kola na svom terenu svladala vodeći Milan sa 2-0 (0-0). Spezia je u potpunosti nadigrala renomiranijeg suparnika te do zaslužene pobjede stigla golovima Maggiorea (56) i Bastonija (67), a oba puta asistent je bio Estevez.

MANDŽUKIĆEVI I REBIĆEVI FANOVI NAPOKON ĆE DOĆI NA SVOJE: Pioli za njih pripremio poseban plan, Talijani pojasnili o čemu se radi

Argentinac se u 56. minuti “prošetao” kroz obranu Milana i potom ostavio loptu Maggioreu koji je s pet metara pogodio nebranjenu mrežu. Nešto kasnije Estevez je izveo slobodni udarac sa samog ruba kaznenog prostora s lijeve strane, dodao Bastoniju koji je snažnim udarcem svladao Donnarummu.

Martin Erlić odigrao je čitav susret za Speziju koja je ovom pobjedom skočila na 14. mjesto sa 24 boda, koliko imaju i 12. Udinese, 13. Bologna i 15. Benevento.

𝟮𝟬𝟮𝟭 Spezia defeat Milan in Serie A for their biggest top-flight home win. pic.twitter.com/iHevDrWTYb

𝟮𝟬𝟬𝟴 Spezia reform as a club and enter Serie A after declaring bankruptacy

Mario Mandžukić ušao je u igru za Milan u 64. minuti te je u sudačkoj nadoknadi imao najbolju priliku za svoju momčad, ali je glavom s pet metara pucao pored gola, dok Ante Rebić zbog ozljede nije konkurirao za nastup.

Milan je tako ostao na 49 bodova, dva više od drugoplasiranog gradskog suparnika Intera koji će imati priliku preuzeti vrh ljestvice ukoliko u nedjelju kao domaćin svlada Lazio.

Milan find themselves 2-0 down to newly-promoted Spezia.

A lot of finger-pointing and hands-on-hips from the league leaders. pic.twitter.com/LY5M6bsVcX

— Squawka News (@SquawkaNews) February 13, 2021