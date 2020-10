MILAN BEZ REBIĆA STIGAO DO TREĆE UZASTOPNE POBJEDE U PRVENSTVU: Rossoneri uvjerljivi protiv Spezije

Nogometaši Milana nastavljaju nizati pobjede na otvaranju nove sezone. U susretu 3. kola pobijedili su Speziju sa 3-0 upisavši i treću pobjedu.

Novi talijanski prvoligaš se odlično držao na San Siru u prvom poluvremenu, no u nastavku je Milan zabio tri gola za uvjerljivu pobjedu.

3️⃣ goals to seal our third win of the new #SerieATIM campaign

3 gol, 3 punti e imbattuti alla sosta: vittoria nel segno del 3️⃣#MilanSpezia #SempreMilan pic.twitter.com/qfyFiuGMlV

— AC Milan (@acmilan) October 4, 2020