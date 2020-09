Hrvatski reprezentativac Milan Badelj (31) karijeru će nastaviti u talijanskom prvoligašu Genoi s kojom je potpisao trogodišnji ugovor do lipnja 2023. Badelj igra u Italiji od 2014. godine, kada je stigao u Fiorentinu iz njemačkog HSV-a. Nakon četiri godine u Fiorentini u ljeto 2018. prešao je u Lazio s kojim je potpisao ugovor na četiri godine.

U Laziju je odigrao jednu sezonu u kojoj imao skromnu minutažu, pa se je prošle sezone vratio na jednogodišnju posudbu u Fiorentinu. No, klub iz Firenze odbio je otkupiti njegov ugovor, a Lazio je pronašao novog kupca.

#Genoa have officially signed Filippo Melegoni and Milan Badelj, from #Atalanta and #Lazio respectively. #SerieAhttps://t.co/HVmAhGqpfh pic.twitter.com/WDvBHo2IxN

— footballitalia (@footballitalia) September 16, 2020