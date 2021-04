Tyson se nakon dugačke pauze ponovno u ring vratio krajem prošle godine

Legendarni američki boksač Mike Tyson (54), po mnogima najbolji teškaš u povijesti, krajem prošle godine vratio se u ring za egzicijski meč s Royem Jonesom Juniorom, a sada je rekao do kraja 2021. želi boksati s još dvojicom legendarnih boksača – Evanderom Hollyfieldom i Lennoxom Lewisom.

PREOKRET KOJI GOTOVO NITKO NIJE OČEKIVAO: Tyson će u ring protiv jednog od najvećih boksača svih vremena. Poznat je i datum meča

“Želim Holyfielda i želim Lewisa, mislim da mogu s njima boksati do kraja ove godine. Također, htio bih egzibiciju s Tysonom Furyjem. Ako to napravim, ako dobijem tu dvojicu, onda ću reći da je to kraj i posvetiti se svojem životu. A to su sve egzibicije, s ezgzibicijama ću probiti svoje rekorde”, poruči je ‘željezni Mike’ u Hotboxin’ podcastu.

Hollyfield i Lewis pobjeđivali su Tysona u borbama za naslov 1996. i 2002. godine, a u uzvratu protiv Hollyfielda dogodio se onaj čuveni trenutak Tysonova ludila kada je Holyfieldu odgrizao komad uha i zaradio diskvalifikaciju.