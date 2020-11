Francuski stručnjak rotira Varenog i redovito ga stavlja na klupu u velikim utakmicama kao što je bila ona s Barcelonom i ova s Interom

U susretu 3. kola Lige prvaka Real je stigao do prve ovosezonske pobjede. U skupini B poveo 2-0 protiv Intera. Prvo je zabio Karim Benzema (25), a potom Sergio Ramos (33) glavom nakon kornera kojeg je izveo Toni Kroos.

No, Inter se uspio vratiti. U 35. minuti Marcelo Brozović je dodao Barelli, a ovaj je petom proslijedio za Lautara Martíneza, koji trese mrežu. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u 68. minuti zabija za 2-2. No, Real ipak stiže do prve ovosezonske pobjede, a strijelac je bio Brazilac Rodrygo u 80. minuti.

Brozović je odigrao cijeli susret za Inter, a Ivan Perišić je igrao do 78. minute, dok je Luka Modrić za Real ušao u igru u 78. minuti. Upravo mala minutaža kapetana Vatrenih i činjenica da su i ovaj put ispred njega priliku dobili Kroos i Valverde izazvala je reakciju legende Reala Predraga Mijatovića koji se ne slaže sa Zidaneom kada je Modrić u pitanju.

🌟🎙️ PEDJA MIJATOVIC, en @ellarguero 🗣️ "A pesar de los años que tiene, es un gran profesional. No sé si Kroos tiene tanta ventaja respecto a Modric. Es mi opinión personal. En los compromisos importantes no está jugando y seguro que a Luka le molesta"https://t.co/dxeeYnRT7c — El Larguero (@ellarguero) November 3, 2020

“Ne razumijem zbog čega je Luka Modrić zamjena. Kada je na terenu, njegovi igrači imaju više samopouzdanja. No odluke ipak donosi Zidane. Unatoč svojim godinama on je sjajan profesionalac. Ne znam ima li Kroos takvu prednost nad Modrićem. Ovo je moje osobno mišljenje. Ne igra velike utakmice i siguran sam da to Luku smeta”, poručio je Mijatović tijekom razgovora za El Larguero.