Poručio je da bi o njemu trebalo snimiti film

Legendarni crnogorski nogometaš Predrag Mijatović, čiju je karijeru ponajviše obilježio pogodak protiv Juventusa u finalu Lige prvaka 1998. godine kada je Real Madrid stigao do prvog europskog naslova nakon 32 godine, otkrio je u razgovoru za 24 sata što mu je Luka Modrić rekao prije Svjetskog prvenstva u Rusiji na kojem su Vatreni uzeli srebro.

“Sjećam se razgovora s njime kod kuće uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji. Rekao mi je: “Na ovom prvenstvu mogu biti najbolji na svijetu”. Bilo mi je neobično da to kaže s obzirom na igrače poput Neymara i Messija koji su trebali biti tamo, no on je samo odgovorio “Bit ću najbolji”. I tako je bilo. To je veliki misterij. Premda je nedavno izašla knjiga, mislim da bi on nakon svega ovoga, kada završi trebao napisati jednu knjigu ili bi se trebao snimiti film o njemu. Nevjerojatan je”, rekao je Mijatović, inače Lukin susjed u Madridu.

Dodao je i kako je uvjeren da će Modrić ostati na Santiago Bernabeu i iduće sezone te odraditi ugovor do kraja. Također, ovim putem je otkrio da ga je postojao konkretan Interes Intera za njega, a što se tiče Milana da je bilo više riječ o razgovoru.

Isto tako poručio je da je Modrić ostavio puno dublji trag u Realu od njega i Davora Šukera.