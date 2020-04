Sve je bio dogovorio s Bijelima, ali je na koncu završio u Partizanu

Legendarni jugoslavenski i crnogorski nogometaš Predrag Mijatović u opširnom je intervjuu za Jot Down progovorio o raznim zanimljivim temama u kojem je otrkio kako je usred rata išao na utakmicu Hrvatske, ali i što se dogodilo kada je trebao prijeći u Hajduk.

“Upozoreni smo što će se dogoditi za nekoliko godina. Dužnosnik Partizana, oficir JNA, došao je u moju kuću i rekao ocu i meni da će se dogoditi nešto o čemu se ne smije pričati. Mislio sam da me samo želi uplašiti”, ispričao je Mijatović.

U ožujku 1994. godine Mijatović je otišao na utakmicu Hrvatske i Španjolske koja se igrala u Valenciji.

“Bilo je to usred rata, prijateljska utakmica. Tamo su bili moji prijatelji Šuker, Boban i Prosinečki. Bio sam na stadionu i posjetio ih. Sjećam se da je u Beogradu bila priča kako sam mogao pozdraviti neprijatelje, ali to bih uvijek napravio. To su moji prijatelji. Nikada nisam ulazio u politiku, samo su me sport i prijateljstvo zanimali. Želio sam provesti vrijeme s kolegama koje su nosile dres Jugoslavije kao i ja. Kritizirali su me i zvali izdajnikom, ali nije me bilo briga”, ispričao je Mijatović.

Nakon toga događaja poručio je kako nije primitivac i da neće pokazivati patriotizam tako što će okrenuti leđa prijateljima.

“Zašto sportaš mora slijediti strategiju političara? To sam mislio tada, a mislim i sada. Moj patriotizam ogledao se u tome da branim boje moje momčadi na najbolji mogući način i da golovima obradujem ljude. Neki sportaši su palili zastave, govorili nešto, ja nikad, niti ću”, ispričao je Crnogorac, koji je kasnije sa Šukerom dijelio svlačionicu Reala.

Ignorirali Raula

“Moj transfer je bi najskuplji u povijesti španjolskog nogometa”, rekao je, a novinar ga je podsjetio kako su nakon utakmice on i Šuker stadion napuštali u istom autu.

“Jako smo se dobro razumjeli. Raul se znao žalili Capellu da mu ne dodajmo loptu i da samo međusobno igramo. Bilo je istine u tome, to mogu sada reći”, kazao je.

Osvrnuo se i na nekadašnju reprezentaciju Jugoslavije.

“Naše posljednje zajedničko veliko natjecanje bio je SP u Italiji 1990. na koje ja nisam išao. Hrvati uskoro nakon toga više nisu htjeli dolaziti na okupljanja i uskoro su počeli problemi”, prisjetio se.

Progovorio je i o kvalifikacijskim susretima za Euro 200o. kada je s reprezentacijom igrao protiv Hrvatske u Zagrebu.

“Mjere osiguranje su bile ogromne. Na svakih 20 metara bila je policija. Zaključali su nas u hotelu. Na stadionu smo se pozdravili s igračima, ali postojale su nezamislive tenzije na sve strane. Ljudi u Jugoslaviji su poludjeli od sreće kad smo ih izbacili. Taj dan nam je bio kao da smo osvojili Euro”, ispričao je među ostalim Mijatović.

Cijeli intervju u kojem je još puno toga rekao o Hajduku, Bobanu, Šukeru, Prosnečkom, jugoslavenskom nogometu i događanjima s početka 90-ih možete pronaći ovdje.