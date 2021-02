Najbolja momčad NBA Utah Jazz je sinoć doživio poraz, bolji od njih su sa 124-116 bili domaći Miami Heat, a hrvatski košarkaš je Bojan Bogdanović je odigrao solidno u porazu svoje momčadi.

Bogdanović je odigrao 30 minuta i i tom je vremenu zabio 17 koševa uz šut iz igre 5/11, za trice 3/7 te dodao tome dva skoka, dok je Donovan Mitchell bio najbolji strijelac Jazza sa 30 ubačaja, a Rudy Gobert je dodao 15 koševa i 12 skokova.

Pobjedničku momčad je predvodio Jimmy Butler sa 33 koša uz deset skokova i osam asistencija. Jazz i dalje ima najbolji omjer pobjeda i poraza u NBA 26-7, a Miamiju, vodećem u Jugozapadnoj diviziji, ovo je peta pobjeda zaredom.

