MIAMI RAZBIO NAJBOLJU MOMČAD LIGE I IZBORIO FINALE ISTOKA: Lakersi na krilima Jamesa poveli protiv Houstona

U drugom krugu s 4-1 u pobjedama izbacili Milwaukee Buckse

Prvi nositelji Zapadne konferencije NBA lige, košarkaši Los Angeles Lakersa poveli su sa 2-1 protiv Houston Rocketsa 112-102 pobjedom u trećoj utakmici konferencijskog polufinala doigravanja te ih od prolaska u finale dijele još dvije pobjede.

Susret je odlučen serijom Lakersa od 10-0 početkom posljednje četvrtine kojom su se odvojili na 94-85, a ključnu je ulogu u toj seriji imao 34-godišnji veteran Rajon Rondo koji je ubacio osam poena. Do tog trenutka niti jedna momčad nije imala veću prednost od šest poena.

Lakerse je do nove pobjede predvodio LeBron James sa 36 koševa, od čega čak 29 u prvom poluvremenu, sedam skokova, pet asistencija i četiri atraktivne blokade, Anthony Davis je dodao 26 ubačaja, 15 skokova i šest asistencija, dok je Rondo utakmicu završio sa 21 poenom, od toga 12 u posljednjoj četvrtini, uz devet asistencija. Kod Rocketsa, koji su imali samo šest strijelaca, najefikasniji su bili James Harden sa 33 pogotka te po devet skokova i asistencija i Russell Westbrook sa 30 koševa, osam skokova i šest asistencija.

Najbolji omjer

Ranije tijekom večeri igrači Miami Heata izborili su plasman u finale Istočne konferencije, oni su u drugom krugu sa 4-1 u pobjedama izbacili momčad koja je u ligaškom dijelu sezone imala najbolji omjer pobjeda i poraza Milwaukee Buckse. Miami je u petom susretu iskoristio neigranje najboljeg igrača Milwaukeea Giannisa Antetokounmpa i slavio sa 103-94.

Bucksi su na krilima “rookiea” Dontea DiVicenza odlično otvorili utakmicu i pred kraj prve četvrtine imali prednost od 28-15, no nakon što se DiVicenzo umorio nirko nije preuzeo njegovu ulogu strijelca, pa je ujednačena momčad Heata vrlo brzo anulirala zaostatak i već sredinom druge četvrtine stigla do vodstva 37-35. Do odlaska na odmor Miami je već stigao do prednosti od 52-46. Početkom nastavka Milwaukee se primaknuo na 57-56, ali tada je uslijedila serija Miamija od 11-0 od koje se Bucksi ustvari više nisu oporavili.

Jimmy Butler (10 skokova) i Goran Dragić sa po 17 i Jae Crowder sa 16 koševa predvodili su Heat, dok su najučinkovitiji kod Bucksa bili Khris Middleston sa 23, DiVicenzo sa 17 i Brook Lopez (14 skokova) sa 15 ubačaja.

Miami će u finalu Istoka igrati protiv pobjednika susreta između branitelja naslova Toronto Raptorsa i Boston Celticsa u kojemu Celticsi vode sa 3-2 u pobjedama.

REZULTATI,

ISTOČNA KONFERENCIJA:

Milwaukee – Miami 94-103

(Miami je pobijedio sa 4-1)

ZAPADNA KONFERENCIJA:

Houston – LA Lakers 102-112

(LA Lakers vode sa 2-1)