Engleski viceprvak Manchester City u siječnju će Barceloni poslati ponudu od 50 milijuna eura za ponajboljeg igrača na svijetu Lionela Messija. Objavio je to prije nekoliko da britanski tabloid The Sun.

Messiju ugovor s Barcom istječe na kraju ove sezone i zato su ga navodno Katalonci spremni prodati u zimskom prijelaznom roku za niži iznos kako bi na njemu barem nešto zaradili i izbjegli da ih sljedeće ljeto potpuno besplatno napusti.

Poznato je da je Argentinac ljetos htio otići s Camp Noua, a upravo je City trebao biti njegova iduća destinacija, no na koncu je ostao.

❗Manchester City have ruled out a move for Lionel Messi in the winter. The Mancunian club have closed the door to that operation because of two things: Messi's transfer fee and his salary. [sky sports] pic.twitter.com/7F4KY09h0D

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 23, 2020