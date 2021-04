MESSIJU I EKIPI SE NIKAKO NEĆE SVIDJETI ZIDANEOVE RIJEČI: Evo što je trener Reala imao za reći o spornoj situaciji s El Clasica

Koeman je nakon utakmice, kao i mnogi igrači Barcelone, podivljao zbog nedosuđenog penala iz 84. minute kada je Mendy rukom povukao Braithweita

U velikom derbiju 30. kola Primere Real je Madridu pobijedio Barcelonu u El Clasicu s 2-1. Golove za Real zabili su Karim Benzema i Toni Kroos, a jedini pogodak za Barcelonu zabio je Oscar Mingueza.

Nakon napete utakmice pred novinare je stao trener Reala, Zinedine Zidane. Pohvalio je svoje dečke, ali se onda požalio da ne zna kako će oni izdržati ovaj tempo do kraja.

“Apsolutno smo zaslužili pobjedu, bili smo bolji. No, momčad je trenutačno na limitima fizičke izdržljivosti i bit će nam jako teško do kraja. Imamo problema s fizičkom spremom i teško završavamo utakmice, nemamo snage. Do kraja sezone trebat će nam svi raspoloživi igrači, ne možemo više nikoga izgubiti. Ne znam kako ćemo izdržati do kraja”, rekao je Zidane.

Koeman je nakon utakmice, kao i mnogi igrači Barcelone, podivljao zbog nedosuđenog penala iz 84. minute kada je Mendy rukom povukao Braithweita u kaznenom prostoru, a sudac nije htio niti čuti za penal.

Zidane tu nije vidio ništa sporno, pa čak niti to što sudac nije provjerio ovu vrlo spornu situaciju, što bi bilo najlogičinije.

“Ako sudac nije sudio penal, onda znači da ga nije bilo. Bilo bi nam puno lakše da smo zabili treći gol, ali i ovako je dobro ispalo. Sretan sam, zaslužujemo slavlje”, izjavio je Zidane.

