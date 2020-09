Poznavao sam te samo iz međusobnih duela i uvijek si za mene bio fenomen, ali onda sam imao sreću da te upoznam i još si me više iznenadio. U ove dvije godine dijelili mnogo toga i ti si ostavio svoj pečat. Nedostajat ćeš nam. Želim ti sve najbolje u novoj etapi s novim klubom. Srest ćemo se opet, sigurno.

RAKITIĆ PROGOVORIO O ODNOSU S MESSIJEM I SUAREZOM: Riječi Vatrenog zaintrigirat će brojne poklonike Barce

MESSI SE EMOTIVNO OPROSTIO OD SUIGRAČA, A USKORO MU JE STIGAO I ODGOVOR: ‘Bila je čast igrati s najvećim na svijetu’

Napisao je to na Instagramu Lionel Messi nakon što je Arturo Vidal napustio Barcelonu i prešao i Inter. Nije jedini koji je to javno napravio. I Luis Suarez se emotivno oprostio od veznjaka.

Međutim, nakon njihovih objava mnogi se po društvenim mrežama pitaju zašto se nitko od njih nije oglasio kad je odlazio Ivan Rakitić. Hrvat je šest godina bio standardni prvotimac Barcelone i jedan od ključnih igrača. Vatreni je puno žrtvovao u svojoj igri ako bi pokrivao Argentinca i omogućio mu da se samo fokusira na ofenzivni dio igre.

No, treba podsjetiti da je prije nekoliko dana je u jednom intervjuu izjavio kako nije bio pravi prijatelj s Messijem i Suarezom, ali da oh poštuje te da je u Barcloni bio najbliži s Iniestom, Ter Stegenom, Boatengom i u posljednjoj sezoni s Firpom.

Također, nakon odlaska iz Barce novinari Marce pitali su smatra li da je Arturo Vidal više igrao jer je dobar Messijev prijatelj.

“Ne znam to. Uvijek sam bio na raspolaganju treneru. Bilo je nekih odluka koje nisam mogao razumjeti, ali morao sam ih prihvatiti zbog momčadi”, rekao je Rakitić.

Možda se tim izjavama zamjerio Argentincu, ali možemo samo nagađati što stoji iza svega ovoga. U međuvremenu, brojni fanovi komentirali su ovaj potez Argentinca.

“Rakitić, koji je šest godina bio u klubu i pomogao momčadi da osvoji trostruku krunu te je bio profesionalac do samog kraja, nije dobio oproštajnu poruku od našeg kapetana i njegovih prijatelja, ali tip poput Vidala koji se samo želi družiti, tip ljudi kakve naš kapetan voli, dobio je oproštaj kao da je Iniesta. To pokazuje kakvi problemi postoje u svlačionici”.

“Messi se oprostio od Vidala na Instagramu, a nije od Rakitića, znači istiha je da postoji klub amigosa”.

“Kad je Rakitić otišao, Messi je mislio da i on ide, ali je onda Bartomeu blokirao sve”, jedan je od komentara koji pokušavaju opravdati Messijev potez.

“Ovaj potez igrača Barcelone je odvratan. Rakitić je puno više dao klubu od Vidala, ali mu nisu iskazali nikakvo poštovanje. Pogotovo Messi”.

People attacking Messi for not posting a goodbye message to Rakitic.

Rakitic literally said that he didn't know if he played less because Vidal was Messi's friend.

If I was Messi I'd probably post a middle finger as a farewell Instagram post for that cunt.

— Akshay (@akshaycule) September 21, 2020