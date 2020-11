Engleski viceprvak Manchester City u siječnju će Barceloni poslati ponudu od 50 milijuna eura za ponajboljeg igrača na svijetu Lionela Messija, doznaje britanski tabloid The Sun.

UGLEDNI MEDIJ PUSTIO VIJEST O TAJNIM PREGOVORIMA MESSIJEVOG OCA, ON SVE OPOVRGNUO: ‘Ne izmišljajte!’

Messiju ugovor s Barcom istječe na kraju ove sezone i zato su ga navodno Katalonci spremni prodati u zimskom prijelaznom roku za niži iznos kako bi na njemu barem nešto zaradili i izbjegli da ih sljedeće ljeto potpuno besplatno napusti.

