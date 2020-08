Argentinac je u dresu Barcelone osvojio čak 33 trofeja

Španjolski nogometni velikan Barcelona pokušat će nagovoriti svog najboljeg igrača Lionela Messija da ostane na Camp Nou, kazao je u srijedu novi sportski direktor kluba Ramon Planes.

“Što se dogodilo, dogodilo se. Naša je želja graditi momčad oko najboljeg nogometaša svijeta. Želimo novi pobjednički ciklus koji bi vodio najbolji u povijesti nogometa,” kazao je Planes španjolskim medijima.

Kapetan Barcelone je obavijestio Upravu kako želi napustiti klub u koji je stigao u veljači 2001. Prema pisanju španjolskih medija, Messi se odlučio na rastanak s Barcelonom nakon razgovora s novim trenerom Ronaldom Koemanom, koji je bio “katastrofa”. Navodno je Nizozemac poručio Argentinu kako je završilo njegovo vrijeme privilegija i kako mora više razmišljati o momčadi.

Messi decidió seguir su carrera en Manchester City: LA NACION tuvo acceso a la confesión del futbolista https://t.co/Fqrd8C8H4U pic.twitter.com/UCInow06SS — LA NACION (@LANACION) August 26, 2020

“Barcelona i Leo su kao brak, gdje obje strane međusobno daju tako mnogo. Mislim da je budućnost pozitivna. Optimist sam”, dodao je Planes. Barcelona je ovu sezonu zaključila debaklom u polufinalu Liga prvaka, nakon čega su trener Quique Setien i sportski direktor Eric Abidal dobili otkaz, a njihova mjesta preuzeli su Ronald Koeman i Planes.

“Potreban nam je iskusan igrač kao što je Messi, kao i igrači za budućnost. Trudimo se kako bi se odnos Barcelone i Messija nastavio. Naporno radimo kako bi ga zadržali,” dodao je sportski direktor.

Međutim, to će im biti teško. Pogotovo ako je istinit citat kojeg je argentinski La Nación pripisao Messiju. Naime, navode kako im je osoba bliska zvijedi Barcelone potvrdila da je Messijeva odluka konačna.

Esto, @LANACION y @crgrosso, es un gran FAKE!!!! Ese audio es de un imitador, hombre 🤣🤣🤣 FAKE audio of Messi talking about City doing the rounds https://t.co/J7vxr44HNu — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 26, 2020

“Donio sam odluku sa suprugom Antonelom da napustim Barcelonu. Boli me duša, ali to je to. Ciklus je gotov”, navodno je rekao Messi bliskom prijatelju.

Također, La Nación ističe da je dodao kako će razgovarati s Pepom kako bi organizirao njegov dolazak u City.

“Nogomet je tamo spektakularan i to je ono što želim”, navodno je rekao Messi, a sportski novinar Guillem Balague poručio je kako smatra da su te izjave lažne.

Argentinac je u dresu Barcelone osvojio čak 33 trofeja pri čemu četiri Lige prvaka, te 10 naslova španjolskog prvaka. Klupski je rekorder sa 669 golova, dok je po broju nastupa na drugom mjestu sa 731 utakmicom, 36 manje od Xavija.