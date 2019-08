MESSI SE OPUSTIO S ANTONELLOM: Tijekom ludog izlaska ‘pobjegla’ mu je ruka, a sve je uhvatila kamera

Jedan od najboljih, a po mnogima i najbolji, nogometaš na svijetu Lionel Messi priprema se za novu sezonu sa svojom momčadi, španjolskom Barcelonom, ali ne sastoji se njegov život samo od rada i napornog treniranja.

Messi nađe vremana i za opuštanje, a jedan od takvih bio je i početkom srpnja u jednom noćnom klubu na Ibizi.

Messi je uživao u društvu suigrača iz Barce i svoje supruge Antonelle Roccuzzo, a posebno mu je bilo ugodno u njenom društvu.

Tako je u jednom trenutku u punoj diskoteci njegova ruka završila na njenoj stražnjici, a snimka je objavljena na društvenim mrežama.

