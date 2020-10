MESSI PROTIV DINAMOVIH KRVNIKA UŠAO U POVIJEST: Ovo nikome do sada nije uspjelo u Ligi prvaka

Postigavši prvi pogodak u Barceloninoj 5-1 pobjedi protiv Ferencvaroša, argentinski nogometni majstor Lionel Messi je ušao u povijest nogometne Lige prvaka kao prvi igrač koji je zabio barem jedan gol u 16 sezona zaredom.

Messi je načeo mrežu mađarskog sastava, koji je u kvalifikacijama izbacio zagrebački Dinamo, golom iz kaznenog udarca u 27. minuti.

Bio je to njegov već 116. gol u ovom natjecanju, više je zabio samo Cristiano Ronaldo koji je na vrhu ljestvice sa 130 golova.

A Champions League and Barcelona legend.

Lionel Messi breaks the record for the most goals by a captain in the UCL 👏 pic.twitter.com/KGgVacvC6Q

— ESPN (@espn) October 20, 2020