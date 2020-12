Argentinski nogometaš Lionel Messi progovorio je među ostalim i o svojoj budućnosti u velikom intervjuu kojeg je dao za La Sextu. Kao što je poznato ulazi u posljednjih šest mjeseci ugovora s Barcelonom.

“Pričekat ću kraja sezone pa ću odnijeti odluku. Najvažnije stvari u ovom trenutku su momčad i lov na trofeje, a ne distrakcija s drugim stvarima. Dat ću sve od sebe za klub. Ne znam što će se dogoditi. Fokusiran sam na ono što je ispred nas u idućih šest mjeseci. Ne bi bilo fer da vam kažem što će biti poslije jer čak ni ja to ne znam”, poručio je.

Napusti li Barcu većina ga vidi u Parizu ili Manchesteru, međutim on ima drugačije planove.

“Uvijek mi je bio san igrati u SAD-u, u njihovoj ligi. Ne znam hoće li se to dogoditi. To mi nije u sadašnjim planovima, to je za budućnost”, poručio je.

