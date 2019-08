MESSI PREUZEO STVAR U SVOJE RUKE: Argentinac svojim zahtjevom zadao nove glavobolje vodstvu Barcelone

Za tjedan dana najkasnije napokon će se i ova priča završiti

Iako se cijelo ljeto piše o želji brazilskog nogometnog majstora Neymara da se vrati u Barcelonu, do transfera još uvijek nije došlo, a samo je još tjedan dana ostalo do završetka prijelaznog roka. On je obavijestio vlasnike PSG-a da ne želi i treću sezonu zaredom započeti kao dio momčadi francuskog prvaka, no za sada se ništa nije dogodilo. Mučni pregovori vode se tjednima, ali čini se da pomaka nema jer je Brazilac još uvijek u Parizu.

Nemaju novaca

Barcelona ne može za njega isplatiti preko 200 milijuna eura te pokušava sniziti cijenu slanjem nekog od svojih zvijezda u suprotan smjer. Spominjalo se i ime Ivana Rakitića, no Vatreni je za sada u planovima Ernestea Valverdea.

Jedini u Barceloni koji ne odustaje od povratka Neymara njegov je blizak prijatelj Lionel Messi. Kako piše Sky Sports, Argentinac pritišće vodstvo da dovedu 27-godišnjaka natrag na Camp Nou. Hoće li u tome uspjeti znat će se do 2. rujna kada će prijelazni rok službeno biti završen.