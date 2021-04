Argentinski nogometaš Lionel Messi navodno je postavio nekoliko uvjeta koje Barcelona, odnosno klupsko vodstvo na čelu s predsjednikom Joanom Laportom, treba ispuniti kako bi on ostao u klubu. Mešu tim uvjetima navodi se zahtjev da klub dovede zvučno pojačanje u napadu kako bi on bio rasterećeniji. Spominju se Erling Haaland ili Sergio Aguero. Nadalje, traži da se igra Barcelone bazira na mladim igračima iz La Masije.

Ove sezone pokazalo se da u njoj ima dosta potencijala. Također, navodno je jedan od zahtjeva i tad da bude upućen u sve planove i taktiku vođenja kluba u narednom periodu. Messi i Laporta su u izvrsnim odnosima i za očekivati je da će predsjednik sve dati od sebe kako bi najbolji igrač u povijesti kluba ostao na Camp Nou.

Lionel Messi has reportedly handed in a list of demands he'd like to see met if he's going to stay at Barcelona – and Gini Wijnaldum might not like them https://t.co/SRMqCbnulB pic.twitter.com/8STlhJVoEt

— Mirror Football (@MirrorFootball) April 2, 2021