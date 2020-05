MESSI POMAŽE DOMOVINI U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA: Argentincima donirao pola milijuna eura

Argentinski nogometni majstor Lionel Messi donirao je 500.000 eura zakladi Garrahan za pomoć u borbi protiv koronavirusa u Argentini.

Donacija je izvršena putem Messijeve fondacije u sklopu kampanje za prikupljanje sredstava pod nazivom “Zajedno za argentinsko zdravlje” koja ima za cilj nabavu materijala i aparata za liječenje bolesti uzrokovane Covid-19.

Argentina 🇦🇷 captain Lionel Messi donated €500,000 for medical supplies and equipment to help fight the Corvus-19. #SILVERSPORTS pic.twitter.com/Bct0kWhwyj

— Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) May 11, 2020